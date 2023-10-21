Naci Görür'den Van depremi açıklaması... 'Bölge görece daha da sıkıştı...'

Prof. Dr. Naci Görür, Van'da bu sabah meydana gelen depremle ilgili "Son 6 Subat depremlerinden sonra bunlar normal karşılanmalıdır. Bölge görece daha da sıkıştı" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2023 - 14:10
Naci Görür'den Van depremi açıklaması... 'Bölge görece daha da sıkıştı...'
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'ın Tuşba ilçesinde bu sabah meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA..."

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalada, şunları kaydetti:

"Van, Çakırbey’de 4,0 deprem oldu. Deprem Karayazı Fay Zonunun Van gölü doğusundaki devamında ve Erciş Fayının güneyinde olduğu gözleniyor. Yakında Akçift ve Kuşcu yörelerinde de benzer boyutta depremler olmuştu. Son 6 Subat depremlerinden sonra bunlar normal karşılanmalıdır. Bölge görece daha da sıkıştı. Sevgiyle."


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