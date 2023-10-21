Naci Görür'den Van depremi açıklaması... 'Bölge görece daha da sıkıştı...'
Prof. Dr. Naci Görür, Van'da bu sabah meydana gelen depremle ilgili "Son 6 Subat depremlerinden sonra bunlar normal karşılanmalıdır. Bölge görece daha da sıkıştı" açıklamasında bulundu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Van'ın Tuşba ilçesinde bu sabah meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.
"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN SONRA..."
Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalada, şunları kaydetti:
"Van, Çakırbey’de 4,0 deprem oldu. Deprem Karayazı Fay Zonunun Van gölü doğusundaki devamında ve Erciş Fayının güneyinde olduğu gözleniyor. Yakında Akçift ve Kuşcu yörelerinde de benzer boyutta depremler olmuştu. Son 6 Subat depremlerinden sonra bunlar normal karşılanmalıdır. Bölge görece daha da sıkıştı. Sevgiyle."
Van, Çakırbey’de 4,0 deprem oldu. Deprem Karayazı Fay Zonunun Van gölü doğusundaki devamında ve Erciş Fayının güneyinde olduğu gözleniyor. Yakında Akçift ve Kuşcu yörelerinde de benzer boyutta depremler olmuştu. Son 6 Subat depremlerinden sonra bunlar normal karşılanmalıdır.…— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 21, 2023
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