Son Dakika: Van'da 5 büyüklüğünde deprem

12 Haziran 2022 Pazar, 21:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 21.35 sularında Van Tuşba'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Van Muradi·ye'ye 26.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 18.9 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.