Son Dakika: Van'da 5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35 sularında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Haziran 2022 Pazar, 21:46
Son Dakika: Van'da 5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 21.35 sularında Van Tuşba'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Van Muradi·ye'ye 26.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 18.9 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.


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