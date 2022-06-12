Son Dakika: Van'da 5 büyüklüğünde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35 sularında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 21.35 sularında Van Tuşba'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Van Muradi·ye'ye 26.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 18.9 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2022
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 12.06.2022, 21:35:19 TSİ
Enlem : 38.8390 N
Boylam : 43.5403 E
Derinlik : 18.89 km
Detay : https://t.co/S9FJnvj6kP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 12, 2022
KUSCU-MURADIYE (VAN) https://t.co/usnwrENI6a
12.06.2022, 21:35:17 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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