Van- Erciş karayolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!

Van-Erciş karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:59
Van- Erciş karayolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunda meydana geldi.

Ağrı istikametine giden 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

 


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