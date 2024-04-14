Van- Erciş karayolunda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var!
Van-Erciş karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunda meydana geldi.
Ağrı istikametine giden 7 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.
İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Yaralılar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
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