Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!

Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.

Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 17:40

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.


Etiketler: #Fenerbahçe Medicana #Galatasaray Daikin #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

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