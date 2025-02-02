Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!
Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.
Spor Haberleri
- Galatasaray'dan 2 isim için sakatlık açıklaması!
- Alanyaspor'a kötü haber: Fenerbahçe maçında yok!
- Fatih Karagümrük deplasmanda puanı çıkardı!
- Amedspor son dakikada yıkıldı!
- Göztepe'ye Alanyaspor çelmesi!
- Dans Sporu Türkiye Şampiyonası İstanbul'da gerçekleşti
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
- Derbide kazanan Fenerbahçe!
- Galatasaray'dan transfer açıklaması!
- Fenerbahçe'den Ahmetcan hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- 'Tek bir nedeni var...'
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması
- Uçum, teğmenlerin ihracını böyle savundu!
- Merve Özbey’in eşi ve bir Emniyet müdürü gözaltında!