Voleybol derbisinde kazanan Fenerbahçe Medicana!

Yayınlanma: 02.02.2025 - 17:40

Güncelleme: 02.02.2025 - 17:40

Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.