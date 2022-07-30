Van Gölü ve çevresi, doğal sit alanı ilan edildi
Van Gölü ve çevresi, 'Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. İlgili karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Valilik, haberi sosyal medyadan duyurdu.
Türkiye'nin doğal güzelliklerinden biri olan Van Gölü ve çevresi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile doğal sit alanı olarak ilan edildi.
"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"
Van Valiliği’nin sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili yapılan paylaşımda, Van Gölü’nün korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilerek, "Van Gölü ve çevresinin ‘Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak tescil edilmiş ve Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tüm Van Gölü Havzası’na ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" denildi.
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