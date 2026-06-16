Van-İran sınırında 291 kilo esrar ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından 'Uyuşturucu madde imal ve ticaretine' yönelik yapılan çalışma kapsamında; İran sınırından Van'a uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaşıldı.

Başkale Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı sonrası Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ile koordine sağlandıktan sonra Başkale ilçesi Sualtı Mahallesi İran sınırı mevkisine Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 15 çuval içinde, 237 paket halinde 291 kilo esrar ele geçirildi, İran uyruklu K.Z. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturma sürüyor.