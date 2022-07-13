Van-İran sınırının duvarını da yandaşa ördürüyorlar

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 08:56

Halk ekonomik krizle mücadele ederken neredeyse milyonlarca liralık her kamu ihalesi yandaşlara gidiyor. Kamu ihaleleriyle yandaş şirketlerin kasaları dolduruluyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanlığı, doğu illerinde sınıra duvar örülmesi, gözetleme kulesi inşa edilmesi ve aydınlatma direkleri dikilmesi için peş peşe birçok ihale düzenledi. Bu ihalelerin bir kısmı da AKP’den milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın şirketlerine verildi.

YİNE PAZARLIK USULÜ

TOKİ’nin sınıra duvar örülmesi için son ihaleyi 13 Mayıs’ta düzenledi. “Van İli Saray İlçesi Hudut Hattına 1’inci Etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı İşi” adı altında düzenlenen ihale 163 milyon 156 bin TL’ye AKP’li Binbay’ın sahibi olduğu Binbay Yapı İnşaat şirketine verildi.

İhalenin, Kamu İhale Kanunu’nun “Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumlarında kullanılan 21\C maddesine göre ve pazarlık usulüyle düzenlediği duyuruldu.

Ancak bu ihale Binbay’ın aldığı ilk duvar örme ihalesi değil. TOKİ’nin 17 Eylül 2021’de “Şırnak İli Cizre-Silopi Hudut Hattına 3’üncü Etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı” adı altında düzenlediği ihale de 26 milyon 956 bin TL’ye yine Binbay Yapı İnşaat’a verildi.

TOKİ’nin 6 Haziran 2020 tarihinde “Şırnak İli Cizre-Silopi Hudut Hattına Birinci Etap Acil Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Yapım İnşaatı” adı altında düzenlediği ihale de 34 milyon TL’ye İzbay İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat iş ortaklığına verildi.

AKP’li Binbay, TOKİ’den aldığı 3 ayrı ihaleyle Şırnak ve Van sınırına duvar ördü. Bu üç ayrı ihale için TOKİ’nin kasasından Binbay’ın şirketlerine ödenen para ise tam 224 milyon TL’yi geçiyor.

İHALE ZENGİNİ ÇIKTI

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Binbay, Binbay Yapı İnşaat ile İzbay İnşaat isimli iki şirketiyle kamudan son 10 yılda toplam 35 ayrı ihale aldı. Binbay bu ihalelerin 34’ünü TOKİ’den alırken birini ise Tarım ve Orman Bakanlığı2na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nden aldı. Bu 35 ihalenin toplam bedeli de 2 milyar TL’yi aşıyor.

AKP’DEN ADAY OLDU

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre ise TOKİ’nin milyonlarca liralık ihaleler verdiği İzbay İnşaat ve Binbay Yapı İnşaat şirketlerinin merkezi Siirt’teki aynı adreste yer alıyor. Şirketlerin sahibinin de Bedrettin Binbay olduğu belirtiliyor.

Binbay, 2018 Genel Seçimlerinde AKP’den Siirt milletvekili aday adayı olmuştu.