Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı
Galatasaray oyuncusu Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı gerginlik üzerine açıklama yaptı. Aanholt, "Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır" dedi.
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Patrick Van Aanholt ile arasında bir tartışma geçen Kerem Aktürkoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir."
Bu açıklamanın ardından sarı-kırmızılı futbolcudan bir paylaşım daha geldi. Kerem Aktürkoğlu paylaşımında, "Herkes inanmak istediği şeye inanacaktır. Önemli olan arkadaşların birbirleri için ne hissettiğidir. Tekme tokat kavga etmişiz gibi çek" ifadelerini kullandı.
Patrick van Aanholt da tartışmanın ardından şu açıklamaları yaptı:
"Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır."
Video Haberler
- Amasra'da plajda 'şemsiye' açacak yer kalmadı
- Bayram günü feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole düştü
- Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler
- Otomobilin çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
- Hatırlatma dozları başladı
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- İstanbul'da korkunç olay! Elinde bomba gibi patladı
- Sahte dolarla alışveriş yaptı, para üstü alıp kaçtı
- 'Çeyrek altın' kavgasının tarafları yeniden karşılaştı
- Takla atan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesin gözü önünde darbedip kaçırdılar
- 'Her dosyanın bir ucu iktidara değer!'
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Yalanlanan isimden istifa
- Ruslar, McDonald's yerine açılan zincirden şikayetçi
- Sedat Peker ipi çektikçe yumak büyüyor!
- 'AKP öncesi ve sonrası Türkiye' diyerek paylaştı
- Araç sahipleri dikkat! Son tarih belli oldu
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Kavala'dan AİHM kararı açıklaması