Patrick van Aanholt'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı

12 Temmuz 2022 Salı, 19:05

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Patrick Van Aanholt ile arasında bir tartışma geçen Kerem Aktürkoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir."

Bu açıklamanın ardından sarı-kırmızılı futbolcudan bir paylaşım daha geldi. Kerem Aktürkoğlu paylaşımında, "Herkes inanmak istediği şeye inanacaktır. Önemli olan arkadaşların birbirleri için ne hissettiğidir. Tekme tokat kavga etmişiz gibi çek" ifadelerini kullandı.

Patrick van Aanholt da tartışmanın ardından şu açıklamaları yaptı:

"Takım arkadaşım Kerem Aktürkoğlu ile idmanımız sırasında yaşadığımız ufak gerginlik, ne yazık ki sahanın içinde kalması gerekirken, çıkan abartılı haberler ile yanlış bir şekilde yayılmıştır. Kerem benim kardeşim ve aynı hedefe yürüdüğüm yol arkadaşımdır. Ortak hedefimiz Galatasaray'ın başarısı olup aramızda hiçbir husumet bulunmamaktadır."