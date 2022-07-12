Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı

Galatasaray'da salı sabahı gerçekleştirilen antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Temmuz 2022 Salı, 16:49
Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı
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Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da, kampta iki futbolcu arasında gerginlik yaşandı.

Sarı-kırmızılıların salı günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.

Galatasaray'da diğer futbolcular, araya girerek iki ismi ayırdı ve tartışmanın büyümesine engel oldu.


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