Patrick van Aanholt ile Kerem Aktürkoğlu arasında kavga çıktı
Galatasaray'da salı sabahı gerçekleştirilen antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.
Hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray'da, kampta iki futbolcu arasında gerginlik yaşandı.
Sarı-kırmızılıların salı günü sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanında Kerem Aktürkoğlu ile Patrick Van Aanholt arasında gerginlik yaşandı.
Galatasaray'da diğer futbolcular, araya girerek iki ismi ayırdı ve tartışmanın büyümesine engel oldu.
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