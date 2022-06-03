Van merkezli 4 ilde 'terör' operasyonu: 11 gözaltı
Van merkezli 4 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Van kapalı ceza infaz kurumlarında taraflı tabir edilen koğuşlarda kalan, terör örgütünün talimatları doğrultusunda açlık grevlerine ve örgütsel faaliyetlere katılan, örgütsel faaliyetlerine devam eden terör suçlarından hükümlü/tutuklu olarak bulunan PKK terör örgütü mensuplarına finansal destek sağlayan şüphelilere yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
İŞLEMLER SÜRÜYOR
Van merkezli Hakkari, Diyarbakır ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, PKK terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddia edilen 11 şüpheli, gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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