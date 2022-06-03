Hatay'da 'tefecilere' operasyon: 7 gözaltı
Hatay’da jandarma ekipleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde not defteri, ajanda, senet ve araç satış senedi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı bilgisi alınan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 11 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda K.A., A.A., Y.Y., B.E., A.Y., A.C. ve E.D. gözaltına alındı.
MATERYALLERE EL KONULDU
Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 not defteri, 2 ajanda, 35 senet ve 1 araç satış senedi ele geçirildi.
Video Haberler
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
- Silivri'de tepki çeken görüntü: Köpeğe tekme attı!
- 'Telefon dolandırıcılarına' büyük operasyon: 29 gözaltı
- 'Dilenci' operasyonu: 4'ü çocuk 9 kişi yakalandı
- Toz bulutu hayatı olumsuz etkiliyor
- Ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi!
En Çok Okunan Haberler
-
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Ağbaba, CHP'nin adayını açıkladı
- 'Başıma bir şey gelirse sorumlusu Erdoğan'dır'
- 'Erdoğan’ın tek rakibi var'
- Enflasyon yüzde 200'e yaklaştı
- Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı, öğretmen yumrukladı
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- Galip Öztürk tutuklandı
- Bakanlığın çizdiği güzergâh tepki topladı
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'