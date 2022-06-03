Hatay'da 'tefecilere' operasyon: 7 gözaltı

Hatay’da jandarma ekipleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde not defteri, ajanda, senet ve araç satış senedi ele geçirildi.

DHA
03 Haziran 2022 Cuma, 15:57
Hatay'da 'tefecilere' operasyon: 7 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı, Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü tarafından Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde tefecilik yaptığı bilgisi alınan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 11 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda K.A., A.A., Y.Y., B.E., A.Y., A.C. ve E.D. gözaltına alındı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Adreslerinde bulunamayan 4 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 not defteri, 2 ajanda, 35 senet ve 1 araç satış senedi ele geçirildi.


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