Van-Tahran tren seferleri yeniden başlıyor

Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:40

Güncelleme: 09.03.2025 - 13:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran Demiryolları ile yapılan görüşmeler sonucunda Van-Tahran yolcu treninin seferlerine yeniden başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ile İran arasındaki demir yolu iş birliği, bölgesel ulaşımın güçlenmesi ve turizm hareketliliğinin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Van-Tahran treninin yeniden seferlere başlaması hem ekonomik hem de kültürel bağları daha da kuvvetlendirecektir" ifadelerini kullandı.

HAFTADA İKİ KEZ KARŞILIKLI SEFERLER DÜZENLENECEK

İran Yolcu Taşıma Şirketi (RAJA) tarafından işletilecek olan tren, 7 adet 40 kişi kapasiteli kuşetli vagondan oluşacak ve haftada iki kez karşılıklı sefer yapacak. Söz konusu trenin bugün Tahran'dan hareket edeceğini, Van'dan ise Tahran'a gitmek üzere 10 Mart Pazartesi günü yola çıkacağını belirten Uraloğlu, "Van-Tahran Yolcu Treni pazar ve çarşamba günleri Tahran'dan, Van'dan ise pazartesi ve perşembe günleri hareket edecek. Yolcularımız, 22 saatlik keyifli bir seyahati demir yolu konforunda gerçekleştirecekler" dedi.

Bakan Uraloğlu, Van-Tahran treninin iki ülke arasındaki turistik faaliyetlere de önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Van-Tahran Yolcu Treni'nin çalıştığı 2019 ve 2020 yıllarında pandemi nedeniyle seferlerine ara verilene kadar yaklaşık 10 bin yolcu taşıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında uluslararası iş birliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır" değerlendirmesinde bulundu.