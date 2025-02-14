Devlet Konukevi'nde kablo hırsızlığı... Bakan Uraloğlu'na istifa çağrısı!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:58

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:01

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Cumhurbaşkanı ve yabancı konukların kullandığı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nin yangın sistemlerine bağlanan kablonun çalınmasıyla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Olayın, üst düzey korunması gereken bir alandaki güvenlik zafiyetini açığa çıkardığını belirten Karasu, hırsız veya hırsızların her tarafı kamera ile donatılmış bir alandan hacmi tonlarca olan kabloları havalimanı dışına nasıl çıkarabildiğinin soru işareti olduğuna dikkati çekti. Karasu, yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde yangın sistemlerine, hidroforlara giden 500 metreye yakın kablonun çalındığını belirtti. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu istifaya davet etti.

"BİR AN ÖNCE İSTİFA EDİNİZ"

Karasu, 78 kişinin can verdiği Kartalkaya faciasını da hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir utanmazlıktır? Bu kadar önemli bir yerde, devlet konukevinde güvenliği sağlayamayan bir devlet, ne yazık ki Kartalkaya’da 78 vatandaşımızın göz göre göre can vermesine de neden olmuştur. Devlet kurumlarındaki yöneticilerin neredeyse tamamı çürümüş durumdadır. Hiçbir yönetici sorumluluk alıp istifa etmemektedir. Bu nereye kadar böyle devam edecektir? Vatandaş can veriyor, kurumların içi boşaltılıyor. Kurumların içindeki malzemeler adeta yağmalanıyor, hiçbir yetkili çıkıp ses vermiyor! Ulaştırma Bakanı’na sesleniyorum; kurumundaki eş dost akraba atamalarıyla koca kurumu çöküntüye uğrattınız. Bir an önce aklınızı başınıza alınız ve istifa ediniz.”

"KOMPLO MU HIRSIZLIK VAKASI MI?"

Karasu, hazırladığı önergesinde hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırma, inceleme, soruşturma olup olmadığını sordu. Olayın kurumdaki güvenlik zafiyetini açığa çıkardığını belirten Karasu, hırsız veya hırsızların her tarafı kamera ile donatılmış bir alandan hacmi tonlarca olan kabloları havalimanı dışına nasıl çıkarabildiğinin soru işareti olduğuna dikkat çekerek, “Devlet konukevinin yangın sistemlerini devre dışı bırakan bu olayın arkasında bir komplo var mıdır? Ülkemizi ve devlet büyüklerini tehlikeye atan bu girişim hakkında en üst düzeye kadar sorumluları araştırılmakta mıdır? Yoksa sadece bir hırsızlık vakası mıdır?” diye sordu.

"DEVREDİLMEYEN TEÇHİZATLAR NELERDİR?"

Atatürk Havaalanı’nın uçuşa kapatılırken, teçhizatların teslim sürecine ilişkin sorularını yineleyen Karasu, “Teslim edilen teçhizatlara ilişkin bir envanter tutulmuş mudur? Tutulmuş ise içeriği nedir? Kullanılır halde devredilen ve varsa devredilmeyen teçhizatlar nelerdir? Devredilmeyenlerle ilgili herhangi bir cezai işlem uygulanmış mıdır? Sözleşme kapsamında tamamen yenilenmiş, bakımı yapılmış çalışır halde teslime edilmesi gereken tüm teçhizat makina ve diğer tüm havalimanı ekipmanları bu şekilde teslim edilmiş midir? Atatürk Havalimanı’nın DHMİ tarafından faal ve gayri faal teçhizatların listesi tutulurken, bazı teçhizatların satıldığı iddiası doğru mudur? Bu iddia doğrultusunda başlatılan herhangi bir soruşturma, inceleme vs. bulunmakta mıdır? Satış işlemi doğru ise bu satışı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kimlerdir, haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?” sorularına yanıt verilmesini talep etti.