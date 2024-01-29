Van’da 10 organizatör tutuklandı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:53

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:53

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 10 organizatör tutuklanmıştır” denildi.