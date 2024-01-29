Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 17 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 08:59
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 17 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


İlgili Haberler

Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

Edirne Valiliği duyurdu: Motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak
Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 16 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı

Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı

En Çok Okunan Haberler