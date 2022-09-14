Van'da 12 göl, gölet ve baraja 1 milyon sazan yavrusu bırakıldı
Elazığ'dan getirilen 1 milyon sazan yavrusu, Van'da 12 göl, gölet ve baraja bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Elazığ'dan getirilen 1 milyon sazan yavrusu, Van'da 12 göl, gölet ve barajda su ile buluşturuldu.
Sıhke Gölü'ndeki balıklandırma çalışmasına Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ile birlikte katılan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Bakanlığın su ürünlerinin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışma yaptığını kaydetti.
"AMACIMIZ, BALIKLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPMAK"
Görentaş, ilk balıklandırma çalışmasını İpekyolu ilçesindeki Sıhke Gölü'nde yapıldığını belirterek, "Her sene Bakanlığımızın tahsis ettiği miktar kadar balık getiriyoruz. Bu sene bakanlığımız yaklaşık 1 milyon yavru sazan balık tahsis etti. Bunları getirip, göletlere attık. Amacımız, bu göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yapmak. Sıhke Gölü'ne yaklaşık 100 bin yavru sazan balığı bıraktık" dedi.
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