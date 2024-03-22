Van’da 129 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 129 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:30
Van’da 129 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 71, Başkale’de 7, Çatak’ta 44 ve Gürpınar ilçesinde ise 7 olmak üzere toplam 129 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


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