Van’da 129 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:30

Güncelleme: 22.03.2024 - 15:30

Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 71, Başkale’de 7, Çatak’ta 44 ve Gürpınar ilçesinde ise 7 olmak üzere toplam 129 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.