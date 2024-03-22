Van’da 129 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 129 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 71, Başkale’de 7, Çatak’ta 44 ve Gürpınar ilçesinde ise 7 olmak üzere toplam 129 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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