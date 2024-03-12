Nevşehir'de kurt yerleşim yerine indi, yiyecek aradı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Nevşehir'de bir kurt, bağ evinin bahçesinde yiyecek aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde aç kalan kurt, yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi. Bağ evinin çevresinde bir süre gezinerek yiyecek arayan kurdun görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
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