Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
Van'da son 1 haftada 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamında son 1 haftada 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilo skunk ve 14 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
4 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturuculara da el konuldu.
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