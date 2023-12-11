Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Van'da son 1 haftada 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 10:20
Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamında son 1 haftada 128 kilo 500 gram eroin, 19 kilo skunk ve 14 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 161 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturuculara da el konuldu. 


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