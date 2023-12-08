Sergen ve Kıvanç arasında büyük gerginlik! Kaptanlar arasında sular durulmuyor...

Yayınlanma: 08.12.2023 - 20:13

Güncelleme: 08.12.2023 - 20:13

Masterchef'te yarışmacılar arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor. Tolga'nın vedasının ardından bu hafta kaptanlık oyununu kazanarak mavi takımın kaptanı olan isim Kıvanç olmuştu. Kıvanç, kırmızı takımın kaptanı olması için Sergen'i seçmişti. Kırmızı takımın büyük üstünlükle 3 - 0 kazandığı haftada kapatnlar arasındaki gerginlik artmaya devam ediyor...

YARIŞMACI DEĞİŞİKLİĞİ SORUN YARATTI....

Kaptanlık oyununun ardından yarışmacılardan Kıvanç ve Sergen bu haftanın kaptanları olarak belirlenmişti. Kaptanların arasında oynana düelloda kazanan Sergen, mavi takımdan bir yarışmacıyı kendi takımını almak ve kendi takımından bir yarışmacıyı ise karşı takıma gönderme hakkını kazandı.

Kırmızı takımın kaptanı Sergen kendi takımında yer alan Dilara'yı karşı takıma göndererek mavi takımda yer alan Eren'i kendi takımına kattı. Oynanan üç takım oyununun ardından ise kırmızı takım 3 - 0 kazandı. Bunun üzerine mavi takımın yarışmacıları arasında yapılan oylamalarda gerginlik arttı. Üç takım oyununda da üstlendiği yemeklerde başarısız tabaklar çıkararak takımına puan kazandıramayan Dilara oynanan üç dokunulmazlık oyunundan ikisini kazanarak eleme potasına girmekten de kurtuldu.

Bunun üzerine ödül oyunu için buluşan yarışmacılar arasında Dilara'nın performansı eleştirildi. Kıvanç ise Dilara'nın daha önce hiç 3'te 0'lık bir performans sergilemediğini bunun olmasının doğal olduğunu dile getirerek Dilara'yı savundu.

Barbaros, kaptan Kıvanç'a Sergen'le düellolarda karşılaşmaya çekindiğini söyleyerek Dilara'yı eleştirdi. Bunun üzerine Kıvanç ve Sergen arasında bir gerginlik meydana geldi.

Kıvanç istatistiklerin görüldüğünü Sergen'den daha başarılı bir performans sergilediğini dile getirdi. Bunun üzerine Sergen, Kıvanç'a "Gel sabaha kadar karşılaşalım, hadi üç kere de sana ben aynı tarifeyi uygulayayım o zaman" diyerek Dilara'yla karşılaştığı düellolarda başarılı sonuç aldığı, Kıvanç ile de aynısının olacağını söyledi.