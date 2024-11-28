Van'da 20 kaçak göçmen yakalandı
Van'ın Erciş ilçesinde 20 kaçak göçmen yakalandı.
Erciş Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçün önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekiplerce ilçede gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 20 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Etiketler: #Van #göçmen #kaçak göçmen
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