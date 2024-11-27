Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu: 17 kişi yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yaptı.
Ekipler, 4 ayrı bölgede 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
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Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Kırklareli
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