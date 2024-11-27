Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu: 17 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 17 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde kaçak göçmen operasyonu: 17 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:41

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yaptı.

Ekipler, 4 ayrı bölgede 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

1 GÖZALTI

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.


Etiketler: #Kırklareli

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