Van’da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 22 kilo 243 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 09:38

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 22 kilo 243 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.


Etiketler: #Van #uyuşturucu #Operasyon

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