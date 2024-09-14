Markete yapılan muz teslimatlarında kilolarca uyuşturucu bulundu

Bir Fransız süpermarket zincirinin dört mağazasına yapılan muz teslimatlarında düzinelerce kilogram kokain ortaya çıktı.

Markete yapılan muz teslimatlarında kilolarca uyuşturucu bulundu
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.09.2024 - 11:20

Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Franche-Comté bölgesindeki Grand Frais şubelerinde çalışan personel, muz paletlerinin altına gizlenmiş 40 kg ile 50 kg arasında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Dedektifler, Kolombiya'dan geldiği düşünülen uyuşturucunun, paletlerin içine nasıl girdiği ve daha da önemlisi kime gittiği konusundaki gizemi çözmeye çalışıyor.

Burgonya'nın Dijon kenti savcısı Olivier Caracotch, Beaune'deki Grand Frais mağazasına yapılan meyve teslimatında da 10 kg kokain bulunduğunu söyledi. 

Diğer üç mağazaya yapılan benzer teslimatlarda da 10 kg ile 12 kg arasında kokain bulunduğu belirtildi.

Grand Frais'den bir sözcü, “Soruşturmanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve personelimiz ile müşterilerimizin güvende olmasını sağlamak için polisle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #fransa #uyuşturucu

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