Markete yapılan muz teslimatlarında kilolarca uyuşturucu bulundu
Bir Fransız süpermarket zincirinin dört mağazasına yapılan muz teslimatlarında düzinelerce kilogram kokain ortaya çıktı.
Fransa'nın doğusundaki Bourgogne-Franche-Comté bölgesindeki Grand Frais şubelerinde çalışan personel, muz paletlerinin altına gizlenmiş 40 kg ile 50 kg arasında uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.
Dedektifler, Kolombiya'dan geldiği düşünülen uyuşturucunun, paletlerin içine nasıl girdiği ve daha da önemlisi kime gittiği konusundaki gizemi çözmeye çalışıyor.
Burgonya'nın Dijon kenti savcısı Olivier Caracotch, Beaune'deki Grand Frais mağazasına yapılan meyve teslimatında da 10 kg kokain bulunduğunu söyledi.
Diğer üç mağazaya yapılan benzer teslimatlarda da 10 kg ile 12 kg arasında kokain bulunduğu belirtildi.
Grand Frais'den bir sözcü, “Soruşturmanın sorunsuz bir şekilde yürütülmesini ve personelimiz ile müşterilerimizin güvende olmasını sağlamak için polisle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması