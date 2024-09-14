Otobüste 'uyuşturucu' ile yakalanan 2 yolcu gözaltında

Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:35

Güncelleme: 14.09.2024 - 09:35

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, uygulama noktasında durdurulan otobüsteki H.G ve H.D isimli şahısların yapılan kontrollerinde, bonzai yapımında kullanılan ve piyasa değeri 5 Milyon 370 bin TL olan 4,48 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7 adet 65 mililitre aseton, 41 adet emdirilmeye hazır peçete, ayrıca 1,68 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere çıkarılacak.