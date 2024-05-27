Van'da 220 kaçak göçmen yakalandı
Van'da jandarma operasyonu ve yol kontrollerinde, yurda yasadışı yollarla sokulduğu belirlenen yabancı uyruklu 220 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, kentte, 20-26 Mayıs tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik yol kontrolleri ve operasyonlar düzenledi, yurda yasadışı yollarla sokulduğu belirlenen 220 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'nin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 13 organizatör hakkında ise adli işlem yapıldı.
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