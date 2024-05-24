Jet ski ile kaçmaya çalıştılar: 108 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde jet ski, lastik bot ve yelkenli teknede toplam 108 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması Sahil Güvenlik Botları (KB-110, KB-4302) tarafından yelkenli tekne içerisindeki 50 düzensiz göçmen ile beraberinde 22 çocuk kurtarıldı.
Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı. İkinci olayda ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Bodrum açıklarındaki 3’üncü olayda Sahil Güvenlik Botu (KB-4302) tarafından tespit edilen hareketli jet ski durdurularak 3 düzensiz göçmen yakalandı. 3 olayda toplam 108 göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.
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