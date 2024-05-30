Van'da 3 bin 200 rakımlı yayla yolunda karla mücadele

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:30

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:38

Yurt genelinde bahar havası yaşanırken, Van'ın yüksek kesimlerinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. Kışın yağan kar sonrası kapanan Gürpınar ilçesine 120 kilometre uzaklıktaki 3 bin 200 rakımlı Çalyan ve Feraşin yayla yollarının açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar tünelleri açarak ilerleyen iş makineleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yayla yolunu 3 gün süren çalışmayla ulaşıma açtı.

Küçükbaş hayvanlarını yaylaya çıkmaya hazırlanan Cevdet Elmas, yayla göçü öncesi yolların açılmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Elmas, “Bu yıl yayla yollarımız erken açıldı. Akdoğdu Mahallesi ve Atabinen mezra sakinleri olarak her yıl havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz. Yollarımızın açılmasında emeği olan Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlarımız Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal başta olmak üzere tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"YOLU ULAŞIMA AÇTIK"

İş makinesi operatörü Senar Dolaz ise yayla yollarında zorlu bir mücadele yürüttüklerini ifade ederek, "Haziran ayının başlarında vatandaşlarımız hayvanlarını yaylaya çıkarmaya başlıyorlar. Bizler de Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefliği olarak yurttaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışma yapıyoruz. 2 iş makinası ve 6 personelle devam eden çalışmamızı bugün tamamlandı. Yolu ulaşıma açtık" diye konuştu.