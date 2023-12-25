Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kent genelinde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 mahalle ve 241 mezra olmak üzere 451 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.
Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 10, yüksek kesimlerde yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.
Van kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Bahçesaray karayolu da çığ riski nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi