Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Van ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 451 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:10
Van'da 451 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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Kent genelinde dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 210 mahalle ve 241 mezra olmak üzere 451 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığı kent merkezindeki kırsal mahallelerde 10, yüksek kesimlerde yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.

Van kent merkezine 80 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Bahçesaray karayolu da çığ riski nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatıldı.


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