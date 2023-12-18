Van'da etkili kar yağışı: 138 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 138 mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 09:43
Van'da etkili kar yağışı: 138 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde kardan dolayı 68 mahalle ve 70 mezra olmak üzere 138 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülüyor.


Van kar yağışı Kar mahalle köy

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