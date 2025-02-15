Van'da 6 gazeteci gözaltına alınmıştı... DİSK Basın-İş'ten açıklama!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 12:14

Güncelleme: 15.02.2025 - 12:16

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atamasına ilişkin gelişmeleri takip eden 6 gazeteci, polis müdahalesinin ardından gözaltına alındı.

DİSK Basın-İş, gazetecilerin gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

"MESLEKTAŞLARIMIZ DERHAL SERBEST BIRAKILSIN"

Açıklamada, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması sonrasında belediyeye düzenlenen polis baskınında üyemiz, JINNEWS muhabiri Rabia Önver ile Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Bilal Babat ve Mehmet Güleş, gazeteciler Ruşen Takva, Medine Mamedoğlu ve Behçet Bayhan gözaltına alındı.

Van halkının iradesine yapılan darbeyi halka göstermek için çalışan gazeteciler şiddet uygulanarak gözaltına alındı ve yerlerde sürüklendi.

Halk iradesiyle seçilmiş kişilere yönelik baskı ve kayyum politikalarının iktidarın bir rutini haline gelmesine ve gazetecilere dönük saldırılara alışmayacağız. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılsın!"