Van’da 6 organizatör tutuklandı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:14

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:45

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 16 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi.