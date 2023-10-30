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Van’da 6 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:14
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 16 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 6 organizatör tutuklanmıştır" denildi.


Van organizatör

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