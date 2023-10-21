AKP’li belediye, 'israfı önleme organizasyonuna' 874 bin TL harcadı

Yayınlanma: 21.10.2023 - 17:22

Güncelleme: 21.10.2023 - 17:22

Beyoğlu Belediyesi 2024 bütçesi, Belediye Meclisi'nde görüşüldü.

Bütçe görüşmelerinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Beyoğlu Belediye Meclis üyesi Ahmet Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi’nin halka ait olan mülkleri satarak ve cezaları artırarak gelir elde etmeye çalıştığını kaydetti.

İHALEYİ YANDAŞ ŞİRKETE VERDİLER

Beyoğlu Belediyesi’nin, TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı’nın şirketi Yakın Plan Prodüksiyon isimli firmaya 2 yılda 38 milyon liralık ihale verdiğini açıklayan Yıldırım, son olarak “Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için düzenlenen 874 bin liralık ihalenin de aynı şirkete verildiğini kaydetti.

"ŞAKA DEĞİL"

Ahmet Yıldırım, “Şaka değil. Belediyemiz israf önlemek için 874 bin liralık organizasyon yapıyor. Mükemmel bir tasarruf stratejisi” diyerek Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediye Meclisi’ndeki görüşmelerin ardından yapılan oylamada Beyoğlu Belediyesi’nin 2024 bütçesi, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.