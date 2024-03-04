Van’da 7 organizatör tutuklandı

Van’da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 organizatörden 7’si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:09
Van’da 7 organizatör tutuklandı
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 7 organizatör tutuklanmıştır” denildi.


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