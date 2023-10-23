Van’da 8 bin 676 adet cinsel içerikli kaçak malzeme ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 8 bin 676 adet cinsel içerikli kaçak malzeme ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:13
Van’da 8 bin 676 adet cinsel içerikli kaçak malzeme ele geçirildi
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 10 bin adet bandrolsüz makaron, 8 bin 676 adet cinsel içerikli malzeme (içecek, macun, krem vb.), bin 779 paket sigara, 936 adet cep telefonu, 87 adet puro, 25 adet elektronik sigara, 23 adet patlayıcı madde ve patlayıcı yapımında kullanılan düzenek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.


Van Kaçakçılık cinsel içerikli

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