İlçe müftüsü tutuklandı: 'Çocuğa cinsel istismar' iddiası!
Akçakale Müftüsü Halil Bilik, ücretli öğretmenlik yaptığı bir okulda 12 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde müftülük yapan Halil Bilik, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nun sosyal medya hesabından duyurduğuna göre, Bilik 20 Ekim’de tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.”
Şanlıurfa Akçakale müftüsünün Ücretli öğretmenlik yaptığı okulda 12 yaşındaki öğrencisine karşı cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli 20.10.2023 tarihinde tutuklanmıştır. Olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. https://t.co/ViJjBvqumU— Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu (@urfabarosucocuk) October 21, 2023
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