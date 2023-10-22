Google davayı kaybetti: Cinsel ayrımcılığa maruz kalan eski Türk yöneticisine 1 milyon dolar ödeyecek
ABD merkezli teknoloji şirketi Google şirkette yaptığı cinsel ayrımcılık suçlamaları nedeniyle Ülkü Rowe tarafından dava edildi. Mahkeme Rowe'yi haklı buldu ve Google'dan tazminat ödemesini istedi.
ABD'li teknoloji devi Google, cinsel ayrımcılık suçlamaları nedeniyle Google Cloud yöneticisi Ülkü Rowe tarafından dava edilmişti.
Davada, şirketin daha az deneyimli erkek çalışanlara daha yüksek maaşlar ödediği ve ardından hem şirket içinde hem de mahkemede şikayetlerde bulunduğu için Rowe'un terfilerinin reddedildiği hatta rütbesinin düşürüldüğü iddia ediliyordu.
Rowe, iddiasına göre şirketin kendisini başkan yardımcılığı pozisyonuna terfi ettirmedi ve bu terfinin başvuruda bulunmamış ya da niteliklere sahip olmayan bir erkeğe verildi. Davada jüri Google'ı suçlu buldu ve Rowe'a 1.1 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Outten & Golden'dan Avukat Cara Green, "Jüri kararı sadece Bayan Rowe'un Google'dan kötü muameleye tabi tutulduğu iddialarını doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda işyerinde ayrımcılığa ve misillemeye izin verilmeyeceği mesajını verdi" dedi.
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