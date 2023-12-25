Van'da 81 kaçak göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 81 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:38
Van'da 81 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "18 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 81 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.


Van Valiliği Van göçmen kaçakçılığı göçmen düzensiz göçmen

İlgili Haberler

Çanakkale’de 77 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 77 kaçak göçmen yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde 4 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

En Çok Okunan Haberler