Van'da 81 kaçak göçmen yakalandı
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 81 kaçak göçmen yakalandı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "18 - 24 Aralık 2023 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 81 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi.
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