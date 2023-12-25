Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

Van'da polisin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 08:46
Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
Abone Ol google-news

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

18- 24 Aralık tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 12 kişi ise serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı suçundan kullanılan 2 araca da el konuldu.


İlgili Haberler

Ayvacık’ta minibüs ile kamyonet kasasından 63 kaçak göçmen çıktı

Ayvacık’ta minibüs ile kamyonet kasasından 63 kaçak göçmen çıktı
Amerikan rüyası nehirde bitti: Göçmenler boğularak öldü

Amerikan rüyası nehirde bitti: Göçmenler boğularak öldü
Çanakkale’de 77 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de 77 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunan Haberler