Van'da 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

18 Aralık 2021 Cumartesi, 11:37

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale'de 32, Erciş’te 1 ve Gürpınar ilçesinde ise 51 olmak üzere toplam 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.