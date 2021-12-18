Van'da 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale'de 32, Erciş’te 1 ve Gürpınar ilçesinde ise 51 olmak üzere toplam 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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