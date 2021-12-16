Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı
Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı.
Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı. Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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