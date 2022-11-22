Van'da 915 kaçak göçmen ile 17 insan kaçakçısı yakalandı
Van'da, jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik geçen hafta yapılan çalışmalarda, 915 kaçak göçmen ile 17 insan kaçakçısı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Kasım'da, göçmen kaçakçılığına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 'insan kaçakçısı' yakalandı.
İŞLEM BAŞLATILDI
Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 kamyon ve 3 otomobile de el koyuldu. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edildi.
İnsan kaçakçıları hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
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