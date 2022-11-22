Van'da 915 kaçak göçmen ile 17 insan kaçakçısı yakalandı

22 Kasım 2022 Salı, 09:47

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Kasım'da, göçmen kaçakçılığına yönelik çeşitli operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 'insan kaçakçısı' yakalandı.

İŞLEM BAŞLATILDI

Kaçak göçmenlerin taşındığı 4 kamyon ve 3 otomobile de el koyuldu. Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edildi.

İnsan kaçakçıları hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.