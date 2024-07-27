Van'da acı ölüm... Çocuk traktörün altında kaldı!
Van'ın Çaldıran ilçesinde traktörün altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Toprakseven Mahallesi'nde M.S. tarlada ot balyası yüklediği esnada 8 yaşındaki G.M.S, kendiliğinden hareket eden traktörün römorkunun altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi otopsi için Van'a gönderildi.
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