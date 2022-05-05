Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama çalışmalarında çuval içinde 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince Çaldıran kırsalında yapılan arama- tarama faaliyetinde, arazide çuval içine gizlenen 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Güvenlik güçleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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