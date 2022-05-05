Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama çalışmalarında çuval içinde 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

DHA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:42
Van'da arazide 91,5 kilo eroin ele geçirildi
Abone Ol google-news

Van İl Jandarma Komutanlığı ve 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince Çaldıran kırsalında yapılan arama- tarama faaliyetinde, arazide çuval içine gizlenen 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Güvenlik güçleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

 


kokain Van

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler