İspanya’da piyasa değeri 2 ton 900 kg kokain ele geçirildi: 4 Türk gözaltına alındı
İspanya’nın Kanarya Adaları açıklarındaki bir teknede 2 ton 900 kilogram kokainin ele geçirilmesinin ardından teknede bulunan 4'ü Türk, biri Gürcistan vatandaşı olan 5 mürettebat gözaltına alındı. Kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon euro olduğu aktarıldı.
İspanya'da 13 Nisan Çarşamba günü Kanarya Adaları'nın güneyindeki sularda, içinde 2 ton 900 kilogram kokain bulunan bir balıkçı teknesi ele geçirildi. Reuters’in aktardığına göre, İspanyol güvenlik güçleri teknede bulunan 4’ü Türk olmak üzere 5 mürettebatın tutuklandığını aktardı.
PİYASA DEĞERİNİN YAKLAŞIK 174 MİLYON EURO
Yetkililer, ihbar üzerine yakalanan “AKT 1” adlı 20 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin Kanarya Adaları’na 300 mil uzaklıkta durdurulduğunu açıklarken, 2 bin 900 kilogram kokainin ise yakıt tanklarından birinde gizlenmiş halde bulunduğunu bildirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 174 milyon Euro olduğu belirtildi.
“AFRİKA YOLU”
Balıkçı teknesinin yakalandığı deniz bölgesi, İspanyol güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele birimleri tarafından yasadışı uyuşturucu ticaretinde “Afrika Yolu” olarak tanımlanan güzergah üzerindeki bir aktarma alanı olduğu biliniyor.
Özellikle Kolombiyalı uyuşturucu tacirlerinin Avrupa'ya teslimat yapabilmek için bu bölgedeki balıkçıları kullandıkları belirtiliyor.
Balıkçı teknesine düzenlenen operasyon anları güvenlik güçleri tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
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