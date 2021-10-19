Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem açıklaması: "Depremler devam edebilir"
Antalya'nın Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremden sonra Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremlerin devam edeceğini açıkladı.
Akdeniz’de açıklarında saat 08.32’de deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Kaş'a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6.0 olduğu bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.1 olarak duyurdu.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
“DEPREMLER DEVAM EDEBİLİR”
Görür, “Arkadaşlar, Akdeniz'de Kıbrıs-Helen yayında, muhtemelen plini-Strabo zonunun güney kesimlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresini biraz etkiledi. Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde.” dedi.
Arkadaşlar, Akdeniz’de Kıbrıs-Helen yayında, muhtemelen plini-Strabo zonunun güney kesimlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresini biraz etkiledi. Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde. Sevgiyle., pic.twitter.com/bIhg8Tdcws— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 19, 2021
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Peker'i Ertele diyerek arayan AKP'li kim?
- Yeni Akit yazarının okurlarıyla ekonomi kavgası
- Uyuşturucu operasyonunda yakalandı, polislere küfür etti
- Erdoğan ekonomisinin perde arkası
- Murat Ongun'dan 'taksi' paylaşımı
- Motorine bir zam daha geldi
- İBB'nin yeni taksi planı belli oldu
- Erdoğan üç ismin gerisinde kaldı
- Afrika ziyaretinin gerekçesi ne?
- Kimliğini açıklamadı, ‘fuhuş yapmak’la suçlandı