Van'da asansör kazası geçiren Ahmet Davutoğlu hakkında yeni gelişme

18 Ekim 2021 Pazartesi, 19:16

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Van programı sırasında, bindiği bir asansör yere çakılması sonucu belinde ciddi bir sıkıntı meydana geldiği öğrenilmişti.

Davutoğlu, geçirdiği kaza için açıklamada bulundu. Yerel Van Havadis gazetesine konuşan Davutoğlu, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz" demişti.

PARTİDEN AÇIKLAMA

Gelecek Partisi tarafından yapılan açıklamada, doktorların Davutoğlu'na istirahat tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu hafta yapılması planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir" ifadesini kullandı.