Van'da bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Van’ın Başkale ilçesindeki bazı bölgeler 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Başkale ilçesindeki bazı alanların “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiği bildirildi.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Valiliğince; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili Başkale ilçesi Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe Avcılar Tepe Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere, Bedi Sırtı bölgesi 18 Ekim 2024 (dâhil) - 1 Kasım 2024 (dâhil) tarihleri arasında 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.
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