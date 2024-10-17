Van'da bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Van’ın Başkale ilçesindeki bazı bölgeler 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Van'da bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:48

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Başkale ilçesindeki bazı alanların “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildiği bildirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Valiliğince; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili Başkale ilçesi Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe Avcılar Tepe Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere, Bedi Sırtı bölgesi 18 Ekim 2024 (dâhil) - 1 Kasım 2024 (dâhil) tarihleri arasında 15 gün ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.


Etiketler: #Van #geçici #Başkale

İlgili Haberler

Aksaray tramvay istasyonunun işletmesi tek yönlü geçici kapatılacak

Aksaray tramvay istasyonunun işletmesi tek yönlü geçici kapatılacak
Hizbullah'a yakın bir kaynak: 'Nasrallah gizli bir yerde geçici olarak defnedildi'

Hizbullah'a yakın bir kaynak: 'Nasrallah gizli bir yerde geçici olarak defnedildi'
Başkale'de bazı alanlar 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi

Başkale'de bazı alanlar 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler