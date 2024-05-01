Van’da çay yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Yayınlanma: 01.05.2024 - 16:44

Güncelleme: 01.05.2024 - 16:44

Van-Başkale karayolu üzerindeki Zernek Barajı mevkiinde iddiaya göre, İran İslam Cumhuriyeti uyruklu şoförün idaresindeki çay yüklü tır, Gürpınar ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken, devrilen tırdan dolayı yol da trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması ve tırın kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.