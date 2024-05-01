HAK-İŞ heyetinden Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs anması

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'nda anma programı düzenledi. Grup 1 Mayıs 1977'de ölenler için Fatiha okuyup anıta karanfil bıraktı.

DHA
Yayınlanma: 01.05.2024 - 09:39
HAK-İŞ heyetinden Taksim Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs anması
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için saat 08.30’da Kazancı Yokuşu’na geldi. Burada yapılan basın açıklamasının ardından ölenlerin anısına, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakan heyet, ardından Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’na giderek çelenk bıraktı.

Alana gelerek açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “1 Mayıs 138 yaşında. 138 yıldır emekçiler hakları için, özgürlük ve gelecekleri için mücadelelerini sürdürüyorlar. Bu meydan 1977 1 Mayıs'ında maalesef bazı provokasyonlar, bazı haince planlar sonucu meydandaki emekçiler bu alandan bu yokuştan aşağıya giderken önlerine çıkartılan kamyon bu alanı kapatmış ve emekçilerin büyük bir bölümü ezilerek bazıları da paletlerin altında ezilerek hayatlarına son verilmiştir. Bu acı ve hala faillerinin bulunamadığı 1 Mayıs 1977 katliamının hesabının sorulamaması hepimizi üzmektedir. Parlamentoda bu konuyla ilgili araştırma komisyonu kurulmasına rağmen bunca çalışmaya rağmen ne yazık ki hala ateş açanlar burayı kana bulayanların failleri bulunamamıştır. HAK-İŞ olarak her yıl bu meydanda, bu yokuşta, 1 Mayıs'ta kaybettiğimiz kardeşlerimizi anmak, onlara yapılanların hesabının sorulmasını bir kez daha hatırlatmak üzere buraya geliyoruz. 1 Mayıs 2024’te de bir grup sembolik arkadaşımızla buradayız ve bu anmayı gerçekleştireceğiz. HAK-İŞ bundan sonra da 1 Mayıs birlik mücadele ve dayanışma gününde yaşadığımız sorunları yüksek sesle konuşmak, bu sorunlara karşı çözümlerimizi ortaya koymak ve olup bitenlerin gerektiğinde hesabını sormak üzere 1 Mayıslarda meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bugün de burada önce anmamızı yapacağız. Karanfillerimizi bırakıp sonra anıt önünde çelengimizi koyup kısa bir konuşmayla Kocaeli'deki miting alanımıza hareket edeceğiz. Ben bugünü birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tekrar hatırlatıyorum. Emekçilerin birlik mücadele dayanışmasının sağlanması konusunda konfederasyonumuzun üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Katillerin bulunması, yargı önünde hesap vermesi sağlanana kadar bu ısrarımızı devam ettireceğiz” dedi.

“BÜTÜN EMEKÇİLER HEDEF ALINMIŞTI”

Arslan, “Burada sadece 1 Mayıs 1977’de 1 Mayıs etkinliklerine katılan kardeşlerimiz ölmedi. Aslında burada bütün emek hareketine, bütün emekçilere karşı bir provokasyondu, orada bütün emekçiler hedef alınmıştı. Onun için bu hedef alan hainlerin, katillerin bir an evvel bulunup hesap sorulmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Ben bunun için burada bulunan bütün arkadaşlarımızın burada kaybettiklerimiz için bir Fatiha okumalarını istiyorum, ondan sonra da karanfili bırakıp çelenge geçeceğiz” diye konuştu.

 


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